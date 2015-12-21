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Üniversitedeki kavgadan alındı, Facebook'tan tutuklandı

M.D'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında bir yazıyı Facebook'ta paylaşması da suç sayıldı

21 Aralık 2015 10:55

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan M.D, üniversitede yaşanan kavga sonrası gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede, dosyasına Facebook paylaşımları da kondu. Suriye'de IŞİD'le mücadele eden YPG'nin bayrağını Facebook'ta paylaştığı iddia edilen M.D. "terör örgütü üyeliği ve propagandası" suçlarından tutuklandı.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, İstanbul Üniversitesi'nde iki hafta önce sol görüşlü ve İslamcı öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavga sonrası hukuk fakültesinde okuyan M.D. ve üç arkadaşı, 10 Aralık'ta gözaltına alındı. Savcılıkta M.D.'ye kavga sırasında soda şişesi atıp atmadığı soruldu. M.D. ise görüntülerde soda şişesi atarken görülen kişinin kendisi olmadığını savundu.

M.D. ve üç arkadaşı "terör örgütü üyeliği" iddiası ve tutuklanmaları istemiyle İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Ancak M.D.'ye, YPG'nin bayrağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki bir yazıyı Facebook'ta paylaştığı için "terör örgütü propagandası" suçlaması da yöneltildi. M.D., mahkemedeki savunmasında, söz konusu paylaşımların kendisi tarafından yapılmadığını anlattı. Avukatı Raziye Turgut da paylaşmış olsa bile Suriye'deki YPG'nin Türkiye tarafından "terörist"olarak nitelendirilmediğini belirtti. Buna rağmen mahkeme, diğer üç genci adli kontrol uygulaması ile serbest bırakırken, M.B.'yi her iki suçtan birden tutuklayarak, cezaevine gönderdi.

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