Kariyerini bıraktı, hayatını sivil topluma adadı

T24 - Nurcan Baysal Bilkent Üniversitesi’ndeki kariyerini bıraktı, Diyarbakır’a döndü. Hayatını sivil toplum çalışmalarına adayan Baysal, kırsal kalkınma konusunda Bitlis’te büyük bir başarıya imza attı.

Sabancı Vakfı, “Fark Yaratanlar” programıyla toplumsal gelişmeye katkıda bulunan “sıra dışı kişilerin olağanüstü öykülerini” anlatmaya devam ediyor. Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar programının son konuğu Nurcan Baysal oldu.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, 2006 yılından itibaren Özyeğin Vakfı bünyesinde Program Koordinatörü olarak çalışmaya başlayan Baysal, 2008 yılında Kırsal Kalkınma Programını hayata geçirdi. Nurcan Baysal ve ekibi, 35 ilde yaptıkları araştırmalar sonrasında, Türkiye’nin en düşük sosyo-ekonomik göstergelere sahip olan Bitlis’in Tatvan ilçesi Kavar havzasında Kırsal Kalkınma Programı’nı uygulamaya karar verdi. Ekip, eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal yaşama kadar birçok alanda yaptıkları yeniliklerle Kavar’da bir mucizeye imza atarak 2.000 kişinin hayatında fark yarattı.





Köydeki ekonomik yaşam canlandı





Nurcan Baysal ve program ekibi, köylülerin gelir, eğitim ve sosyal yaşamlarının kalitelerinin artması için çalıştı. Köylülere gelir sağlamak amacıyla, 100’den fazla ceviz bahçesi ve ortak süt toplama merkezi kurdular. Köy kooperatifi bünyesinde başlatılan arıcılık, çiçekçilik ve seracılık faaliyetleriyle köydeki ekonomik yaşamı canlandırdılar. Köylülerin sosyal yaşamını güçlendirmek amacıyla; hijyen, çocuk bakımı ve anne sağlığı eğitimleri verdiler, çocuklar için oyuncak kütüphaneleri, oyun parkları, gençler için koro ve kadınlar için tiyatro kulübü kurdular.



Program kapsamında, 15 yıl önce okulu kapanmış olan köyde, çevre köylerine de hizmet veren 10 derslikli bir ilköğretim okulu hizmete açıldı. 256 öğrenci eğitim almaya başlarken, okuma yazma bilmeyen kadınlar da okula kaydedildi. Nurcan Baysal, şimdiye kadar üniversiteyi kazanmış olan kimsenin olmadığı köyde, gençlere üniversiteye hazırlanmaları için destek verdi.



Nurcan Baysal, Kavar havzasında gerçekleştirdiği çalışmalarla, Dünya Kadınlar Zirvesi Vakfı tarafından “Kırsal Yaşamda Kadının Yaratıcılığı Ödülü”ne layık görüldü.



Hayatını sivil toplum çalışmalarına adadı





Nurcan Baysal, Bilkent Üniversitesi’ndeki kariyerini bırakarak, memleketi Diyarbakır’a döndü. BM Kalkınma Programı’nda çalışırken, Diyarbakır’da kadın kuruluşlarının güçlenmesi için çeşitli çalışmalar yapan Baysal, Güneydoğu Anadolu Kadın Girişimcilik Danışma Kurulu’nun kuruluşunda yer aldı.



2005 yılında 3 arkadaşıyla beraber Diyarbakır Kalkınma Merkezi Derneği’ni kuran Baysal, zorunlu göç, kırsal kalkınma ve yoksullukla ilgili bir takım çalışmalar yürüttü. 2009 yılında Diyarbakır Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü’nün kurucu üyelerinden biri olan Baysal, sivil topluma adadığı hayatında son olarak kırsal kalkınma üzerine yoğunlaştı.

Sıra dışı kişilerin olağanüstü öykülerinin anlatıldığı Sabancı Vakfı “Fark Yaratanlar” programında 2009 yılından bu yana 71 ‘Fark Yaratan’ öyküsü yayınlandı.