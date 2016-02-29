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Yaşam

Üniversitedeki kapısız tuvalet öğrencilerin ve akademisyenlerin tepkisini çekti

Öğrenciler sorunun çözülmesi için ilgili kişilere harekete geçme çağrısında bulundu

29 Şubat 2016 15:22

Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Yerleşkesi'nde kapısı bulunmayan bir tuvalet öğrencilerin ve üniversitedeki akademisyenlerin tepkisini çekti. Yerleşkedeki Son Durak Kafe ’nin yer aldığı bölgede bulunan erkeklerin kullandığı tuvaletin, klozet bulunan kısmında kapının olmaması dikkat çekti.

Radikal'de yer alan habere göre, pisuvar ve lavaboların olduğu bölümde kapısız klozetli alanı gösteren akademisyen ve öğrenciler, duruma tepki gösterdi. Soruna çözüm bulunmasını isteyen öğrenciler, ilgili kişileri harekete geçmeye çağırdı.

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