Üniversitede tanıştığı sevgilisiyle evlenmek için kraliyet unvanından vazgeçmişti; Japon Prenses Mako, 1.3 milyon dolarlık ödeneği de reddetti

Üniversitede tanıştığı, soylu olmayan sevgiliyle evlenmek için kraliyet unvanlarından vazgeçen Japon İmparatoru Naruhito’nun yeğeni Prenses Mako, soylu olmayanlarla evlenen kraliyet mensuplarına verilen 1.2 milyon dolarlık ödeneği de reddetti.

Vanity Fair’de yer alan habere göre, Prenses Mako, üniversitede tanıştığı Kei Komuro ile bu yılın sonunda evlenmeyi planlıyor.

Japon yasasına göre bir prensesin soylu olmayan biriyle evlenmesi için kraliyet unvanlarından vazgeçmesi gerekiyor. Unvanlarından vazgeçen prensese ise 1.3 milyon dolarlık bir ödenek veriliyor. Öte yandan Prenses Mako’nun bu ödeneği de reddedeceği belirtildi.

Çiftin resmi seremoniler ve geleneksel Şinto törenini de gerçekleştirmeden evlenerek ardından ABD'ye yerleşmeye karar verdikleri açıklandı.

Prenses Mako'nun babası Veliaht Prens Akishino kızının kararını desteklediğini ancak halkın bu konuda anlayışını kazanması gerektiğini söylemişti.