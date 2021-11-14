Üniversitede tanıştığı sevgilisiyle evlenerek kraliyetten ayrılmıştı; Japon Prenses Mako, ABD'ye taşındı

Üniversitede tanıştığı sevgilisiyle evlenerek kraliyetten ayrılan ve tüm unvanlarından vazgeçen Japon Prenses Mako, eşiyle birlikte Japonya'dan ayrıldı.

Japonya İmparatoru Naruhito'nun yeğeni Prenses Mako, eşiyle birlikte ABD'ye taşınmak üzere Japonya'dan ayrıldı.

Mako, ailenin kadın üyelerine kraliyet hanesinden ayrılırken verilen 150 milyon yenlik (1,3 milyon dolar) ödemeyi de almayacağını ifade etmişti. Kei Komuro, New York'ta bir hukuk firmasında çalıştığı için çiftin burada hayat kuracağı açıklanmıştı.

Mako ile Komuro 2012'de Tokyo'daki International Christian Üniversitesinde tanışmış, Eylül 2017'de nişanlanmak istediklerini duyurmuşlardı. Şubat 2018’de kamuoyuna, Komuro'nun annesi ile annesinin eski nişanlısının mali konulara ilişkin yaşadığı anlaşmazlık yansımıştı. Komuro, Ocak 2019’da yaptığı açıklamada, ailesinin, annesinin eski nişanlısından finansal yardım aldığını kabul etmişti. Komuro hakkında çıkan olumsuz haberlere rağmen Prenses Mako, Kasım 2020’de, erkek arkadaşı ile evlenmek istediğini kamuoyuna açıklamıştı. Japon İmparatoru Naruhito, şubat ayında düzenlediği basın toplantısında, çiftin evliliğine ilişkin, "Birçok kişinin ikna ve memnun olduğu bir ortamı ümit ettiğini" belirtmişti. Naruhito’nun erkek kardeşi ve Prenses Mako’nun babası Veliaht Prens Fumihito, Kasım 2020’de, çiftin evlenme isteğini onayladığını açıklamıştı.