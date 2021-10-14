Üniversitede taciz davası: Meslektaşı Özkırımlı'nın kendisini taciz ettiğini iddia eden Pınar Dinç tazminata mahkûm edildi

Geçtiğimiz sene, meslektaşı Prof. Umut Özkırımlı tarafından tacize uğradığını iddia eden akademisyen Pınar Dinç, İsveç mahkemesinde 20 bin Euro tazminata mahkûm edildi. Kararın ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Özkırımlı, "Hakkımda ortaya atılan iftiraları mahkeme kayıtları ve belgelerle çürüteceğim bu videoların devamı gelecek. Artık konuşma sırası bende" ifadelerini kullandı.

İsveç’te bulunan Lund Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Merkezi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışan Pınar Dinç, 1 Haziran 2020 tarihinde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Prof. Umut Özkırımlı'yı cinsel taciz ve sistematik takiple suçlamıştı.

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Dinç, Twitter hesabından "İki buçuk senedir yaşadığım ısrarlı takip ve tacizden hareketle bir şeyler söyleyeceğim. Bunu yaparken dileğim kurumların cinsel taciz ve saldırıya karşı düzgün soruşturma süreçleri belirleyip yürütmeleri ve mağdurların bu düzen ve insanlarla mücadeleden vazgeçmemesidir" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada olay yayıldı

Sputnik'te yer alan habere göre; konunun sosyal medyada yayılması üzerine ise, Özkırımlı hakkında bir linç kampanyası düzenlenmişti ve iddia sahipleri Özkırımlı'nın 'görevlerinden atılması gerektiği' belirtilmişti.

Özkırımlı ise, yaşanan olayları yargıya taşıdığını, yasal sürecin sonuçlanmasının ardından detaylı bir açıklama yapacağını belirtmişti.

Dava sonuçlandı

Akademisyen Dinç İsveç mahkemesi tarafından 6’sı iftira, 7 konuda suçlu bulundu ve 20 bin Euro para cezasına çarptırıldı. "Masumiyet karinesinin yerini, kişi aksini ispatlayana kadar suçludur ilkesi aldı" diyen Özkırımlı, kararın 3'ü kadın 4 kişilik bağımsız bir jüri tarafından alındığına dikkat çekti.



Özkırımlı ayrıca, “Mahkeme İsveç Ceza Kanunu'nun 5. bölüm, 1. ve 2. kısmına dayalı kararında suçun tazminatla karşılanamayacak kadar ağır olduğu ifadesini de kullanarak bunun denetim şartlı bir karar olduğuna vurgu yaptı" ifadelerini kullandı.

Yaşanan sürece ilişkin bir video yayınlayan Özkırımlı, Dinç'in şikayeti üzerine üniversite tarafından verilen kararın altında imzası olan fakülte dekanının mahkeme kayıtlarını yayınladı. Kayıtta, 'dekanın konunun cinsel taciz ve ısrarlı takip kapsamında görülmediğini' söylediği görüldü.

"Artık konuşma sırası bende"

Özkırımlı hakkındaki iddialara yanıt verdiği videosuyla ilgili olarak, "Hakkımda ortaya atılan iftiraları mahkeme kayıtları ve belgelerle çürüteceğim bu videoların devamı gelecek. Artık konuşma sırası bende" ifadelerini kullandı.

Özkırımlı'nın videosu ise yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Geçen senelerde Özkırımlı'ya yönelik düzenlenen linç kampanyasını hatırlatan çok sayıda kullanıcı, Dinç ve onu destekleyenlerin özür dilemesi gerektiğini belirtirken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise Dinç ve beraberindekilerin 'kadının beyanı esastır' ilkesini istismar ederek kadın mücadelesine zarar verdiklerini vurguladı.