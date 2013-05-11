Üniversitede 'stant açma' kavgası

Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ), 'stant açma' nedeniyle iki öğrenci grubu arasında yaşanan gerginliğe, polis ekipleri müdahale etti.
KOÜ İzmit Anıtpark Yerleşkesi'nde karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında dün yaşanan kavganın ardından, bugün tekrar "stant açma" nedeniyle tartışma çıktı.
Bunun üzerine yerleşkeye gelen KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret Çomak, stant açan öğrenci grubuyla görüştü.
Öğrencileri, sorunlarını dinlemek amacıyla 13 Mayıs Pazartesi günü rektörlüğe davet eden Çomak'ın okuldan ayrılmasından sonra iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.
Okuldan slogan atarak dışarı çıkan öğrencilerle yerleşke önünde bekleyen diğer grup arasında yaşanan arbede, çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.