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Yaşam

Üniversitede silahlar çekildi: 7 yaralı

Fırat Üniversitesi Beden Eğitim Spor Yüksekokulu önünde iki grup arasındaki silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

06 Kasım 2013 22:42

 

Fırat Üniversitesi Beden Eğitim Spor Yüksekokulu önünde akşam saatlerinde iki grup arasındaki tartışmanın ardından çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.
Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre kavga, Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre kız arkadaşına laf atıldığını iddia eden iki öğrenci grubu arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabanca, bıçak ve taşların da kullandığı kavgada üniversitede aynı zamanda öğrenci Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ali Sayan ile birlikte 7 öğrenci yaralandı. Polis ve üniversite güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği olaylar sonlandırıldı.
Yaralılar Fırat Üniversitesi Hastanesi ile Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Tabancayla vurulduğu belirtilen bir öğrencinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kampus içinde sıkı güvenlik önlemleri alırken, olaya karışanlara yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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