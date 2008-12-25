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Yaşam

Üniversitede satırlı kavga

Marmara Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan çatışmada, 4 öğrenci yaralandı.

25 Aralık 2008 02:00

Marmara Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada, 4 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye Komünist Partisi üyesi oldukları belirtilen bir grup öğrenci, üniversitenin Göztepe Yerleşkesi Spor Salonu önünde toplanarak, geçen günlerde üniversitede bir arkadaşlarının dövüldüğü iddiasıyla basın açıklaması yapmak istedi.

Bu sırada başka bir grup öğrenci de sloganlar atarak, diğer öğrenci grubunun yakınında toplandı. Daha sonra 2 öğrenci grubu arasında kavga çıktı.

Kavgada, bazıları satırla yaralanan 4 öğrenci Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya ilişkin, üzerinde satır bulunduğu belirtilen bir öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi

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