Üniversitede öğrenciye darp iddiası

Gazi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Çağdaş Gamze Öymez isimli öğrenciye okul kantininde saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle üniversite hakkında asılsız iddialarda bulunulduğu belirtildi.



Açıklamada, iddialara ilişkin haberlere konu olayın Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrenci Konseyi seçimleri için fakültede yapılan toplantıyla ilgili olduğu, olayın siyasi-ideolojik bir yönü bulunmadığı kaydedildi.



Üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından düzenlenen tutanaklara göre, olayın öğrenci konseyi seçimleriyle ilgili yapılan toplantı sırasında geliştiği belirtildi.



Açıklamada, tutanaklarda, "adı geçen şahsa herhangi bir fiziki saldırıda bulunulmadığı, olayın adı geçen şahsın olumsuz tavırları sebebiyle yaşanan tartışmadan ibaret olduğu ve güvenlik görevlilerince tartışmaya müdahale edilmesiyle sona erdiğinin belirtildiği" kaydedildi.



Darp edildiği iddia edilen Öymez'in 2004 yılında üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'ne kaydını yaptırdığı, 2007 yılında iki yarıyıl üst üste ders kaydı yaptırmaması sebebiyle fakülte ile ilişiğinin kesildiği belirtilerek, 5806 sayılı Kanun hükümleri uyarınca öğrenciliğe dönmek için 25 Aralık 2008 tarihinde üniversiteye başvurduğu ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ancak henüz ders kaydını yaptırmadığı için olay tarihinde öğrenci statüsünde bulunmadığı anlaşılmıştır.



Hal böyleyken haberin gerçek mahiyeti yeterince araştırılmadan üniversitemizle ilgili olumsuz haberler yayınlanması doğru ve tarafsız gazetecilik ilkesiyle bağdaşmamakta, olayın çarpıtılarak ve abartılarak üniversitemizde ciddi bir siyasi gerginlik varmış gibi sorumsuzca kamuoyuna aktarılması ise hayret ve esefle karşılanmaktadır.



Ülkemizin en huzurlu üniversitelerinin başında gelen Gazi Üniversitesi'nde, bundan sonra da huzurun bozulmasına hiçbir şekilde meydan verilmeyecektir."

