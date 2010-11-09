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ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENCİLER ÇATIŞTI: 1 ÖLÜ KÜTAHYA (A.A) 

09 Kasım 2010 20:45

-ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENCİLER ÇATIŞTI: 1 ÖLÜ KÜTAHYA (A.A) - 09.11.2010 - Kütahya'da, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Germiyan Yerleşkesi çıkışında, karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan kavgada 1 öğrenci bıçaklanarak öldürüldü. Karşıt görüşlü oldukları ve yaklaşık 30 kişiden oluştuğu bildirilen iki grup arasında Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 2. kilometresindeki DPÜ Germiyan Yerleşkesi'nin ana giriş kapısı önünde kavga çıktı. Kavgada göğsüne aldığı iki bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kütahya Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hasan Şimşek (21), 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kütahya Devlet Hastanesinde ameliyata alındı. Şimşek müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polisin 6 öğrenciyi gözaltına aldığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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