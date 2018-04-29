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Yaşam

Üniversitede 'mastürbasyon kursu' düzenlenecek

Bielefeld Üniversitesi öğrenci komitesi tarafından düzenlenen kursun kontenjanı doldu

29 Nisan 2018 00:45

Almanya Bielefeld Üniversitesi'nin öğrenci komitesi (AStA) kadınlara yönelik bir mastürbasyon kursu düzenleyecek. Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada bütün sorumluluğun öğrenci komitesine ait olduğunu ifade edilerek, kursu iptal etmek gibi bir düşüncelerinin olmadığını belirtildi.

Kurs için başvurular alınırken, kısa süre içinde kontenjanın dolduğu açıklandı. Çeşitli derslerin, panellerin ve uygulamalı etkinliklerin de olacağı duyurulan kursun amacı, kadınların kendi vücutlarını daha iyi tanımaları ve cinsel tatmine ulaşmalarını sağlamak olarak gösterildi.

Teorik derslerin yanında pratik derslerin de olması nedeniyle, katılımcılardan yanlarında el aynası, havlu ve kayganlaştırıcı krem getirmeleri de istendi.

Kurs farklı tepkileri de beraberinde getirdi. Hristiyan Öğrenciler Birliği’nden Philip Sagittarius, “Bu kötü bir şaka olmalı. Bir oda dolusu insanın mastürbasyon yaptığı bir ortamda bilimsel bir şey tartışma beklemiyorlardır” dedi.

Üniversite yönetimi ise söz konusu kursu düzenleyenin AStA olduğunu ve bütün sorumluluğun onlara ait olduğunu ifade ederken, kursu iptal etmek gibi bir düşüncelerinin de olmadığını belirtti.

 

 

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