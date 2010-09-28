-ÜNİVERSİTEDE KOPYAYA KARŞI ''JAMMER'' CİHAZI ADIYAMAN (A.A) - 28.09.2010 - ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavlarında yaşanan kopya olaylarının ardından Adıyaman Üniversitesinde, başta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olmak üzere tüm fakülte binalarındaki derslik ve amfilere sinyal kesici ''Jammer'' cihazı takıldı. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Gündüz, teknolojik gelişmenin yaşamı kolaylaştırmanın yanı sıra bazı sorunları da beraberinde getirdiğini ifade ederek, özellikle üniversitelerde ders sırasında öğrencilerin cep telefonlarına mesaj gelmesi ya da aranılması gibi rahatsızlıklar yaşandığını ifade etti. Rektör Gündüz, son dönemde merkezi sınavlarda ve üniversitelerin kendi sınavlarında teknolojik aygıtlar yardımıyla kopya ya da benzeri girişimlerde bulunulduğuna da dikkati çekti. Rektör Gündüz, öğrencilerin daha iyi bir ortamda ders görmeleri ve kopya çekmemeleri için Adıyaman Üniversitesi Hizmet binalarında sadece derslik alanında sınırlı kalmak üzere sinyal kesici cihazların ''Jammer''devreye gireceğini bildirerek, şöyle konuştu: ''Dolayısıyla hem dersler hem de sınavlar bundan sonra hiçbir sıkıntı olmadan kopya ve benzeri girişimlere ortamın kapatılması nedeniyle de meydan vermeden çok daha düzgün bir şekilde eğitim, öğretim ve sınavlar gerçekleştirilecektir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) gerçekleştirdiği sınavlarda elektronik cihazlar kullanılmak suretiyle başvurulan kopya çekme olayları da aslında sınav yapılan binalarda sinyal kesici cihazların devreye girmesi gerektiğini bize gösterdi. Çünkü bildiğiniz üzere Kamu Personel Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) Eğitim Bilimleri testi bu nedenle ortaya çıkan girişimden dolayı iptal edildi. Bunun gerçekten hem ülkeye maddi bakımdan hem de bu sınavlara giren diğer öğrenciler bakımından manevi olarak çok ciddi sorunlar yarattığını biliyoruz. Öğrencilerin önemli bir bölümünün çok memnun olacağını düşünüyoruz, çünkü derse gelen ve bunun için bin bir türlü zahmete katlanan çoğunluk öğrenci belki birkaç arkadaşının mesaj ya da cep telefonu trafiğinden derse olan konsantrasyonu bozuluyor. Muhtemelen bu sınavlarda bu olanaklardan mahrum olan ile olmayanlar arasında bir farklılık doğduğu anlayışı vardı. Bu bakımdan ben öğrencilerin ders yapmak ve dinlemek üzere girdikleri alanda başka türlü rahatsız olmamak için bu tür uygulamaları destekleyeceğini umut ediyorum.''