Üniversitede kick boks ile tanıştı, dünya üçüncüsü oldu

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesi Düzova köyünden eğitim için geldiği Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi\'nde (MAKÜ) kick boks ile tanışan 21 yaşındaki Zeynep Gültekin, milli formayla dünya üçüncüsü oldu. Gültekin, \"Lise son sınıfta, tekvandoya merakım olmuştu; ama imkansızlıklar nedeniyle yapamadım. MAKÜ\'de kick boksa başladım. Hocamın ve arkadaşlarımın desteğiyle çalışarak, bir yerlere gelebileceğimi anladım\" dedi.

Ceylanpınar\'ın Düzova köyünde yaşayan Zeynep Gültekin, 2014 yılında, MAKÜ Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu\'nu (BESYO) kazandı. Üniversite okumak için Burdur\'a gelen Gültekin\'in kick boks antrenörü Deniz Sögü Koç ile tanışması, hayatını değiştirdi. Birinci sınıfta kick boksa başlayan Gültekin, bu dalda 2015 yılında Türkiye üçüncülüğü, aynı sene Hırvatistan\'da düzenlenen Dünya Karması Uluslararası Kick Boks Şampiyonası\'nda dünya üçüncülüğü ve 2016 yılında Antalya Uluslararası Kick Boks Şampiyonası\'nda birincilik elde etti. Gültekin, ayrıca bu yıl düzenlenen Üniversitelerarası Kick Boks Şampiyonası\'nda üçüncü olurken, Niğde\'de yapılan Türkiye Şampiyonası\'nda ise üçüncülük elde etti.

Şanlıurfa\'da 9 çocuklu çiftçi bir ailenin 6\'ncı çocuğu olan Gültekin, merakı olduğu tekvandoyu imkansızlıklar nedeniyle yapamadığını söyledi. Gültekin, \"Daha önce bu sporu bilmiyordum. Lise son sınıfta tekvandoya merakım olmuştu; ama imkansızlıklar nedeniyle yapamadım. MAKÜ\'yü kazanınca, bir arkadaşım aracılığıyla Deniz hocayla tanıştım ve kick boksa başladım\" dedi.

\'HEM AİLEMİ HEM HOCAMI GURURLANDIRDIM\'

İlk senesinde katıldığı Türkiye Şampiyonası\'nda, birçok dünya şampiyonunun olduğu grupta finale yükseldiğini anlatan Gültekin, \"Deniz hocamın ve arkadaşlarımın desteğiyle çalışarak, bir yerlere gelebileceğimi anladım. Daha çok ilerleyebileceğimi düşündüm. 2015 yılında milli takıma çağrıldım ve Hırvatistan\'da milli formayı giydim. Turnuvayı üçüncü tamamladım. Daha sonra Antalya\'da düzenlenen uluslararası turnuvada şampiyon oldum. 4 yılda elde ettiğim başarılarla hem ailemi hem hocamı gururlandırdım\" diye konuştu.

\'BURDUR\'A İLK DERECELERİ GETİRDİ\'

Antrenör Deniz Sögü Koç da Zeynep Gültekin\'in azimli ve çalışkan bir sporcu olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

\"Zeynep, 4 yıl önce kick boksa başladı. İlk geldiğinde, çok azimli olmasıyla kendini gösterdi. Çalışması ve azmiyle başarılı bir sporcu oldu ve dereceler elde etti. Burdur\'a kick boks branşında ilk dereceleri Zeynep, getirdi. Milli sporcu olduktan sonra millilik bursu ile eğitimini devam ettiriyor. MAKÜ BESYO\'da son sınıf öğrencisi. Allah, nasip ederse seneye öğretmen olarak göreve başlayacak. Azimli ve çalışkan bir kızımız.\"

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