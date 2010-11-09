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Yaşam

Üniversite'de kavga: 1 öğrenci öldü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde çıkan bıçaklı kavgada, 1 öğrenci hayatını kaybetti.

09 Kasım 2010 02:00

T24 - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Germiyan Kümpüsü'nde iki grup öğrenci arasında çıkan kavgada 20 yaşındaki Mehmet T., 21 yaşındaki Hasan Şimşek'i bıçaklayarak öldürdü.

Üniversite'de kavga: 1 öğrenci öldüAfyonkarahisar karayolu üzerinde bulunan DPÜ Germiyan Kampüsü'nde bugün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda iddialara karşıt görüşlü öğrenciler arasında dün meydana gelen tartışmanın devamı olarak tekrar tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Mehmet T. adlı öğrenci Hasan Şimşek adlı öğrenciyi bıçakladı.

Ağır yaralanan Şimşek olay yerine gelen 112 ambulansında görevli sağlık ekibinin çabalarına rağmen kurtarılamayarak öldü. Hasan Şimşek'in cesedi Kütahya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kütahya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri olaya karıştıkları öne sürülen 10 öğrencinin gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.


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