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Yaşam

Üniversitede gerginlik

Bir grup öğrenci, Öcalan'ın doğum günü eylemlerinde arkadaşları Mahsum Karaoğlan'ın öldürülmesini protesto için dersleri boykot etti.

07 Nisan 2009 03:00

Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) bir grup öğrenci, Öcalan'ın doğum günü eylemlerinde arkadaşları Mahsum Karaoğlan'ın öldürülmesini protesto için dersleri boykot etti.

Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlama gerekçesiyle Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yapılan yürüyüşte çıkan olaylarda hayatını kaybeden Dicle Üniversitesi öğrencisi Mahsum Karaoğlan için öğrenci arkadaşları dersleri boykot ederek eylem yaptı.


Fen Fakültesi önünde toplanan bir grup öğrenciye Demokratik Toplum Partisi (DTP) Diyarbakır milletvekilleri Selahattin Demirtaş ve Aysel Tuğluk'un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir de destek verdi. Milletvekilleri ve Baydemir üniversite öğrencisi Karaoğlu'nun sırasına karanfil bıraktı. Milletvekili Demirtaş, öğrencilere "Demokratik haklarınızı kullanırken başkalarının hakkını, hukukunu çiğnememeye dikkat ediniz. Ancak size yapılan işkenceleri de asla kabul etmeyiniz" tavsiyesinde bulundu. 


‘Çocukları öldürerek geleceğimizi yok ediyoruz’


Milletvekili Tuğluk da, çocukları öldürerek "Halkın geleceğini yok ederiz" düşüncesi içerisinde olanların yanıldığını söyledi. Tuğluk, yaşananların hesabının mutlaka sorulacağı belirtti.


‘Kanı kanla yıkamayacağız’


Hiçbir şart ve koşulda kanı kanla yıkama siyasetinin mensubu olmayacaklarını belirten Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Baydemir ise, " Sivil bir insana kurşun sıkmak acizliktir, korkaklıktır. Uğramış olduğumuz haksızlıktan ötürü yüreğimizin yangını ne kadar büyük olursa olsun asla metanetimizi yitirmeyeceğiz. Gerekirse yaramıza tuz basarız, gözyaşı dökeriz ama yeni gözyaşlarına vesile olunmasına izin vermeyiz" diye konuştu.


‘Kamera alerjiniz olmasın’


Gösterici grubun polis kameralarını işaret ederek, sık sık "polis dışarı" sloganı atması üzerine araya giren Baydemir, "Hiçbir kameraya alerjiniz olmasın. Mutlaka bir gün Türkiye demokratikleşecek ve biz Türkiye'de üniversite hareketlerini o arşivlerden inceleyeceğiz, belgeseller yapacağız. Bu yüzden bırakın kayıt altına alsınlar ki biz o görüntülerden belgesel hazırlayalım" dedi.

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