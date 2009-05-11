Üniversitede doçentlerin porno kavgası

Akdeniz Üniversitesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. K.İ hakkında, aynı bölümde çalışan meslektaşı Doç.Dr. Ö.Ö.'ın fotoğraflarını porno fotoğraflara montajlayıp birçok yere e- mail gönderdiği gerekçesiyle soruşturma açıldı.



Olay Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi. Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. K.İ., iddiaya göre meslektaşı Doç. Dr. Ö.Ö'ye tehdit, hakaret ve küfür içerikli e-mailler gönderdi. Porno içerikli fotoğraflara Doç. Dr. Ö'nün fotoğraflarını fotomontaj yöntemiyle yapıştırdığı öne sürülen Doç.Dr. K.İ., bunları da Doç.Dr. Ö.Ö. başta olmak üzere, üniversite çalışanları ve yakınlarına gönderdi. Doç.Dr. K.İ'yi hastane yönetimine ve Akdeniz Üniersitesi Rektörlüğü'ne şikayet eden Doç.Dr. Ö.Ö., e-mailleri de kanıt olarak sundu.



Başvuru üzerine Akdeniz Üniversitesi yönetimi tarafından soruşturma açıldı. Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Tibet Erdoğru, disiplin amirleri tarafından inceleme ve soruşturma yapması için görevlendirildi. Doktor arkadaşına küfür, tehdit ve hakaret içeren mesajlar göndermek, ayrıca genel edep ve adaba aykırı biçimde fotoğraflara montaj yaparak e-mail göndermekle suçlanan Doç.Dr. K.İ., soruşturma sonuçlanmadan, bölüm başkanlığı görevi ile ameliyathane sorumluluğundan alındı. Üniversite bünyesinde idari soruşturma sürerken, Doç.Dr. Ö.Ö., savcılığa suç duyurusunda da bulundu.



‘Önümü kesmek istiyorlar’



Doç.Dr. K.İ., konuyla ilgili açılan soruşturmanın sürdüğünü belirterek, bu e- emailleri kendisinin göndermediğini ileri sürdü.



Şikâyete konu olan eylemin 2004- 2007 yıllarında yapıldığının belirtildiğini kaydeden Doç. Dr. K.İ., şunları söyledi:



“Bahse konu e-mailleri ben yollamadım. Neden e-maillerin gönderildiği yıllarda açığa çıkmamış da şimdi böyle bir şey yapılıyor. Doç. Dr. Ö.Ö ‘hacker' tutup bazı belgeler düzenlemiş. Benimle bu olayın hiç bir ilgisi yok.”



Bu olayın kendisini bölüm başkanlığından indirmek için yapıldığını ileri süren Doç. Dr. K.İ., “Öğretim üyeliği hayatım bitirilmeye çalışılıyor. Hastane içerisinde ve medikal bir grup benimle uğraşıyor. Önümüzdeki yıl profesör olacağım. Ö.Ö.'nün önü açılsın diye böyle bir şey yapılıyor” diye konuştu.



‘Çok çirkin mailler’



Doç.Dr. Ö.Ö elindeki belge ve bilgileri yönetime sunduğunu belirterek, daha önce de bunu yapan sorumlunun bulunması için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ileri sürdü.



Olayın çok çirkin olduğunu belirten Doç. Dr. Ö.Ö, “Maillerin kimden geldiğinin bulunması için 2005 ve 2007 yılında savcılığa suç duyurusunda da bulundum. Şu an soruşturma açıldı ve bu konuyla ilgili yorum yapmam soruşturmayı etkileyebilir. Bu nedenle fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama bana ve aileme gönderilen mailler çok çirkin” diye konuştu.



(DHA)

