Üniversitede ders anlatan robot maaşını 'şarj' olarak alıyor

Moskova'da düzenlenen "Robotics Expo 2015"te, enstitüde bölüm başkan yardımcısı olarak görev yapan, ders anlatan ve maaşını da "şarj" olarak alan robotlar sergileniyor.

Aljazeera'de yer alan habere göre, Rusya'nın başkenti Moskova'daki "Robotics Expo 2015" fuarında, enstitüde yöneticilik yapan, ders anlatan robotlar ilgi çekiyor.

Fuar yetkilisi Yevgeniya Klepa, modem teknolojinin gelişimi ile robot dünyasında devrim yaşandığını, robot üretiminin önemli ölçüde ucuzladığını ve kolaylaştığını söyledi.

Yakın zamanda robotların aynen bilgisayarlar gibi hayatın bir parçası olacağını belirten Klepa, robotların çok daha yararlı ve işlevsel olacağını ifade etti.

Fuarın 3. kez yapıldığını hatırlatan Klepa şunları söyledi: "Bu sene de daha önceki yıllarda olduğu gibi eğitim, servis ve ev için yapılan robotlara yer verdik. Dünyaca ünlü üreticilerin ürünlerine de geniş yer ayırdık. Bu ürünlere sadece meraklıları değil iş dünyası da büyük ilgi gösteriyor. İnsansız hava araçları da fuarımızda sergileniyor. Bu araçlar günümüzde tarım, askeri ve sanayi alanlarında geniş şekilde kullanılıyor."

Üniversite yöneticisi bir robot

Fuarda Moskova Teknik Enstitüsü (MTE) öğrencileri tarafından tasarlanan ilginç bir robot da sergileniyor. Bu robot, enstitüde bölüm başkan yardımcısı olarak görev yapıyor ve maaş olarak da "şarj" ediliyor.

MTE Proje Sorumlusu Aleksandr Denisov, robotlarının görevinin insanlar ve makineler arasında araştırma yapmak ve ders vermek olduğunu söyledi. Denisov, robotlarının birkaç kez başka eğitim kurumlarında da ders verdiğini ve çok sıcak karşılandığını anlattı.

Fuarda Japon ve Çin şirketleri de kapsamlı şekilde temsil ediliyor. Onlar da fuarda, bulaşık yıkayan, temizlik yapan robotlarını sergiliyor.

Ziyaretçilerden Yekaterina İvanova, "Bilim gerçekten çok ilerlemiş. Bu insanın moralini yükseltiyor ve geleceğe olan inancı artırıyor. Yarın bugünden daha iyi olacak" dedi.