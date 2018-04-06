Üniversitede Dehşet; Soruşturma Geçiren Araştırma Görevlisi 4 Kişiyi Öldürdü (10)

2 ŞARJÖR KULLANIP 23 EL ATEŞ ETMİŞ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi\'nde 4 kişiyi öldüren araştırma görevlisi Volkan B.\'nin olayda ruhsatlı tabancasıyla 2 şarjör kullanarak 23 el ateş ettiği ortaya çıktı.

BİR YIL ÖNCE BOŞANMIŞLAR

Bu arada üniversitede katliam yapan Volkan B. ile birlikte gözaltına alınan Saadet Aylin B\'nin üç yıldar ayrı yaşadıkları ve bir yıl önce de boşandıkları öğrenildi. Çiftin resmi olarak boşanmalarına rağmen Saadet Aylin B.\'nin eski eşinin soyadını kullandığı belirlendi. Saadet Aylin B.\'nin polislere verdiği ifadesinde olayla bir ilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.