Üniversitede cinayet!

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde okutman olarak görevli 29 yaşındaki Mutlu Vardar, tartıştığı öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu kaldırıldığı hastanede öldü.



Olay, dün öğlen saatlerinde Adnan Menderes Üniversitesi'nde meydana geldi. Eğitim Fakültesi'nde okutman olarak görevli 29 yaşındaki Mutlu Vardar ile iddiaya göre derse gayri ciddi bir şekilde giren İnşaat Teknikerliği 1'inci sınıf öğrencisi İ.D. ile tartıştı. Vardar, İ.D.'yi sınıftan dışarı çıkarttı. Bir süre sonra tekrar sınıfa gelen İ.D., elindeki ekmek bıçağıyla okutmana saldırdı. Kalbinden yaralanan Vardar sınıftaki öğrencilerin çağırdığı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Ağır yaralanan Vardar, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan İ.D.'nin cep telefonuyla arkadaşlarına mesaj yollayarak, "Şimdi kafamı dinliyorum daha sonra teslim olacağım" dediği önü sürüldü. Polis zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



