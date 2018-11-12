Üniversitede Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

İZMİR, (DHA) - KENTLEŞME ile birlikte yeşil alanların hızla yok olma tehlikesine karşı Ege Üniversitesi bünyesinde Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Merkezle büyüyen çim sektörünün sorunlarına çözüm üretmek, çim alan tesisinde kullanılan tohum, alet ve makine ile ilaçlar konusunda büyük ölçüde dışa olan bağımlılığı azaltmak, yerli üretime destek olmak hedeflendi.

Ege Üniversitesi\'nde, Bayındır Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan ve Türkiye\'nin çim konusunda ara insan gücü yetiştirilen ilk programı olan \'Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Programı\'nın açılmasının ardından konu ile ilgili daha fazla çalışma yapılabilmesi amacıyla Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Resmi Gazete\'de yayımlanan yönetmelikle kuruldu. Kentleşme ile birlikte yeşil alanların hızla yok olmaya başladığını kaydeden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, \"Türkiye\'deki çim alanında uzmanlaşmış kurum eksikliğini göz önünde bulundurarak, bu konuda bir uygulama ve araştırma merkezini kurmaya karar verdik. Merkezimizin açılması için gerekli olan yasal süreci başlattık. Başvurumuz YÖK tarafından kabul edildi ve Resmi Gazete\'de yayımlanan yönetmelikle kuruldu. Merkezimiz ile büyüyen çim sektörünün sorunlarına çözüm üretmeyi, ülkemize katkı sağlamayı, çim alan tesisinde kullanılan tohum, alet ve makine ile ilaçlar konusunda büyük ölçüde dışa olan bağımlılığı azaltarak yerli üretime destek olmayı hedefliyoruz\" dedi.

Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile uluslararası ve ulusal kuruluşlarla iş birliği geliştirilerek, ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre, kurs, seminer gibi bilimsel toplantılar düzenlenecek. Ayrıca çim analiz laboratuvarında, yurt içinden ve dışından gönderilecek örneklerin istenen analizlerini gerçekleştirilerek, merkez laboratuvarının sağlıklı çalışması için İzmir Teknopak AŞ, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Golf Federasyonu ve diğer özel sektör kuruluşlarıyla iş birliğine gidilecek.

TİRE\'DE FAALİYET GÖSTERECEK

Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi\'nin faaliyetleri, Tire\'de tahsis edilen birinci sınıf tarım arazisinde yürütülecek. Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Dr. Ali Salman, bölgenin iklim yapısı ve toprak özelliğinin, hem serin iklim hem de sıcak iklim çim türleri ile araştırma yapmaya uygun olduğunu belirtti. Salman, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tesisler Daire Başkanlığı\'nın çim tohumu satan firmalar, hazır çim üreten firmalar, gübre firmaları ve sektörde çim alet ve makine satışı yapan firma yetkilileri ile görüşerek, sektörün talepleri doğrultusunda çalışma yaptıklarını söyledi. Salman, daha önce yüksekokul bünyesindeki \'Çim Alan Tesisi ve Yönetimi\' programından mezun olanların Riva Milli Takım antrenman sahası, Galatasaray (Türk Telekom Arena), Başakşehir, Samsun Arena, Bursa Timsah Arena, Akhisar Stadı, Osmanlı Spor, Altınordu, Göztepe ve Bornova Doğanlar stadı gibi birçok önemli statta görev aldıklarını belirtti.

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