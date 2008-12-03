Üniversitede çatışma

Ankara Üniversitesi (AÜ) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı.



Öğleden sonra “Orta Avlu” olarak tabir edilen bahçede, karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine her iki öğrenci grubu da birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Okuldaki bazı camların da kırıldığı kavgaya, Çevik Kuvvet polisi müdahale etti.



Fakülte içerisine giren güvenlik güçlerine taş atılması sonucu, polis biber gazıyla müdahale etti. Polis, iki grup arasında barikat oluşturup önlem alırken, olay sırasında derste bulunan öğrenciler dışarıya çıkarıldı. Okul kapısında da güvenlik önlemi alan polis, içeri girişleri yasakladı.



Kavganın sona erdiği, ancak öğrenci gruplarının bulundukları noktada beklemeye devam ettikleri öğrenildi.



