T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Üniversitede çatışma

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler çatıştı. İki öğrenci yaralandı.

03 Aralık 2008 02:00

Ankara Üniversitesi (AÜ) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı.

Öğleden sonra “Orta Avlu” olarak tabir edilen bahçede, karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine her iki öğrenci grubu da birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Okuldaki bazı camların da kırıldığı kavgaya, Çevik Kuvvet polisi müdahale etti.

Fakülte içerisine giren güvenlik güçlerine taş atılması sonucu, polis biber gazıyla müdahale etti. Polis, iki grup arasında barikat oluşturup önlem alırken, olay sırasında derste bulunan öğrenciler dışarıya çıkarıldı. Okul kapısında da güvenlik önlemi alan polis, içeri girişleri yasakladı.

Kavganın sona erdiği, ancak öğrenci gruplarının bulundukları noktada beklemeye devam ettikleri öğrenildi.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24