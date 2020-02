Üniversitede bilgisayar oyunları ile dünya tarihi dersi

KAYSERİ, (DHA)- ABDULLAH Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) tarih temalı bilgisayar oyunları ile dünya tarihi dersi tasarlandı. Öğrenciler tarih dersini, klasik eğitim yöntemlerin yanı sıra tarih temalı bilgisayar oyunlarını da kullanarak yapıyor.

AGÜ Mimarlık ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin birlikte yürüttüğü \'Tarih ile Oyun Oynamak (Playing with The Past) isimli derste, öğrenciler klasik eğitim yöntemlerin yanı sıra tarih temalı bilgisayar oyunlarını da kullanarak dünya tarihine giriş yapıyor. Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. A. Erdem Tozoğlu ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. M. Şükrü Kuran’ın birlikte verdiği derste Ortaçağ’dan başlayıp günümüze kadar gelen zaman diliminde strateji oyunları kullanarak öğrencilere bilgi veriliyor. Oyunlar üzerinden verilen eğitimde ezber temelli tarih dersi yapısından kurtulmak hedeflenirken, tarih \'Ben orada olsaydım ne yapardım\' düşüncesi etrafında anlatılmaya çalışılıyor. Derste İsveçli Paradox Interactive firmasının geliştirmiş olduğu çeşitli strateji oyunları kullanılırken, öğrenciler oyunlarda elde ettikleri tecrübeleri her hafta Internet üzerindeki bir blog sayfasında yayınlıyorlar

Öğretim görevlilerinden Dr. A. Erdem Tozoğlu, öğrenciler açısından dersi farklı bir yaklaşımla keyifli hale getirdiklerini söyledi. Tozoğlu, “Böylelikle öğrencilerin tarihsel dönemlerle kendileri arasında oluşan mesafeyi biraz kapatmalarını sağlamak amacındayız. Öğrenciler tarihsel dönemleri anlamakta güçlük çekiyorlar. Biz burada teknolojiyi kullanarak, bilgisayar oyunlarıyla tarih dersini eğlenceli hale getirerek, öğrencilerin kolay anlamalarını sağlıyoruz” dedi.

Dr. M. Şükrü Kuran ise normal klasik bir tarih dersinde öğrencilerin konunun dışında üçüncü bir şahıs olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Biz burada dersin metodolojisinde öğrencilerin orada gibi olmalarını ‘Ben orada olsaydım ne yapardım’ sorusunun cevabını düşünmelerini ve derin bir şekilde öğrenmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Biz dersimizde buna imkan sağlayacak çok detaylı strateji oyunları kullandık. Bu strateji oyunları, ortaçağ, yeni çağ, yakın çağ gibi bazı tarihsel dönemlerin sosyal yapılarını modelleyerek, bu model üzerinde belli yapay zeka yöntemleri ile tarihi bir nebze kopyalamaya çalışıyor. Öğrenci de burada genel olarak bir ülkeyi kontrol ediyor. Sistemin içinde kendisinin nasıl davranabileceğini düşünüyor. Öğrenciler derste tecrübe edindikten sonra, blog sayfasında görüşlerini paylaşılıyorlar. ”

FOTOĞRAFLI