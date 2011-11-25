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Yaşam

Üniversitede bıçaklı kavga: 2 yaralı

Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) öğrenci temsilciliği seçimleri dolayısıyla iki grup arasında çıkan bıçaklı

25 Kasım 2011 02:00

T24 - Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) öğrenci temsilciliği seçimleri dolayısıyla iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrenci temsilciliği seçimi dolayısıyla iki grup arasında fakülte dışında tartışma çıktı. 

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonrası Taner B. ve Sait Ç. bacağından yaralandı.

Yaralı öğrenciler, olay yerine gelen ambulanslarla PAÜ Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturmanın sürdüğü olayla ilgili 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.








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