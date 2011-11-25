Üniversitede bıçaklı kavga: 2 yaralı

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Alınan bilgiye göre, PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrenci temsilciliği seçimi dolayısıyla iki grup arasında fakülte dışında tartışma çıktı.Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonrası Taner B. ve Sait Ç. bacağından yaralandı.Yaralı öğrenciler, olay yerine gelen ambulanslarla PAÜ Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Soruşturmanın sürdüğü olayla ilgili 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.