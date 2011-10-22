-Üniversitede arz ve talep birbirini dengeleyecek İSTANBUL (A.A) - 22.10.2011 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Türkiye'de yüksek öğrenimin meselelerini tartışırken talep ile arz arasındaki dengeye bakmak gerektiğini belirterek, ''2017 yılından itibaren üniversite arzı ile üniversite talebi birbirini dengeleyecek. Biz ondan sonra üniversite sınav sistemlerini, üniversitedeki kaliteyi ve rekabeti konuşmaya başlayacağız. O zaman ancak sınavların, özellikle seçme sınavlarının yapılıp yapılmayacağını tartışacağız'' dedi. Bakan Dinçer, Malatyalı İşadamları Derneği'nin (MİAD) Holiday Inn Otel'de yapılan genel kurul toplantısına katıldı. ''Anaokulu olarak 2012 yılı sonuna kadar tüm Türkiye'de 5 yaş grubu çocuklarda yüzde 100 okullaşma oranını sağlamayı hedefliyoruz'' diyen Dinçer, şu anda anaokullarında 3-5 yaş arası çocuklarda okullaşma oranının yüzde 43, 5 yaş grubunda ise yüzde 70 civarında olduğunu kaydetti. Dinçer, bu yıl aldıkları stratejik bir kararla Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Orta Anadolu bölgesindeki tüm illerin anaokulu ihtiyacını karşılayacak altyapı çalışmalarını tamamlayacaklarını bildirdi. İlköğretimde de tüm Türkiye'de yüzde 100 okullaşma oranına ulaşmanın kendileri için bir hedef olduğunu ifade eden Dinçer, 2002 yılında ilköğretimde yüzde 94 olan okullaşma oranının şimdi yüzde 98,8 civarında olduğunu kaydetti. Ortaöğretimde ise 2002 yılında yüzde 50'lerin altında olan okullaşma oranının yüzde 67'ler civarında olduğunu belirten Dinçer, ''Önümüzdeki 4 yıllık süre içinde orta öğretimde okullaşma oranını yüzde 90'nın üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Bunu başarırsak gelişmiş ülkelerin pek çoğunun sahip olduğu oranların üzerine kısmen çıkma imkanımız olacak'' diye konuştu. -''Benim ifadem değildi..'' Bir analizin basına yanlış yansıdığını ifade eden Dinçer, ''Türkiye'de özellikle yüksek öğrenim meseleleri tartışılırken talep ile arz arasındaki dengeye bakmak gerektiğini düşünüyorum. İfadem de bu doğrultudaydı zaten. Şu ana kadar talebin çok yüksek olması, üniversiteye gitmek isteyen öğrenci sayısının çok fazla olması sebebiyle üniversitelerde rekabet doğmadı, üniversitelerde kalite sorununu çözemedik. Çünkü arz düşük kaldı. Talep yüksek kaldı. Üniversiteler kendilerini yenileme ihtiyacını hissetmediler. Ancak 2017'den itibaren Türkiye'de bir şart olarak koymuştum okullaşma oranlarında çok büyük bir gelişme olmazsa mesela yüzde 70'e çıkarmazsak, yüzde 40'lar düzeyinde kalırsa 2017 yılından itibaren üniversite arzı ile üniversite talebi birbirini dengeleyecek. Biz ondan sonra üniversite sınav sistemlerini, üniversitedeki kaliteyi ve rekabeti konuşmaya başlayacağız. O zaman ancak, sınavların özellikle seçme sınavlarının yapılıp yapılmayacağını tartışacağız. Bunu '2017'de sınav kaldırılacak' diye haber yaptılar. Maalesef bu benim ifadem değildi'' diye konuştu.