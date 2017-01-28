Üniversitede 16 fakülteye kendini dekan olarak atayan rektör de 'Evet' diyeceğini açıkladı

Vekâleten atandığı üniversitede ve 16 fakülteye dekan, 3 yüksekokul ile 2 enstitüye de müdür vekilliği yaptığı ortaya çıkan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ da referandumda ‘Evet’ oyu kullanacağını açıkladı. Bağ, Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Güçlü bir Türkiye için #BenDeVarım” dedi.

Güçlü bir Türkiye için #BenDeVarım — Hüseyin Bağ (@huseyinbag) 24 Ocak 2017