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Üniversitede 10 bin kişilik aşure dağıtıldı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'taki Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) tarafından Muharrem ayı dolayısıyla 10 bin kişilik aşure dağıtıldı

02 Ekim 2017 16:38

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'taki Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) tarafından Muharrem ayı dolayısıyla 10 bin kişilik aşure dağıtıldı.
Taşlıçiftlik Kampusu içindeki etkinliğe GOÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Rektör Prof.Dr. Şahin, Muharrem ayının birlik ve beraberliği simgelediğini belirterek, şöyle dedi:
\"\'Aşure; geleneğimiz, kültürümüzde doğal olarak bir arada birlik ve beraberliğimize ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde bizim bir araya gelmemize vesile olan hadisedir. Geleneğimizi kültürümüzü genç nesillerimize çocuklarımıza aktarmak durumundayız. Artık üniversitemizde geleneksel hale geldi. Her yıl öğrencilerimize aşure ikramında bulunuyoruz.\"
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Prof.Dr. Şahin, kazanın başına geçerek katılımcılara aşure dağıttı. Etkinlik için yaklaşık 10 bin kişilik aşure hazırlandığı bildirildi.

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