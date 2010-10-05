Üniversite yurdunda kavga

T24- Bartın Üniversitesi kampüsündeki yurtta, öğrenciler arasında kavga çıktı.



Alınan bilgiye göre, üniversite kampüsü içerisinde bulunan Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtta, iki öğrenci grubu arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.



Özel güvenlik görevlilerince ayrılan kavganın ardından polis ekipleri yurdun çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.



Emniyet yetkilileri, yaklaşık 30 öğrencinin karıştığı bildirilen olayla ilgili yurt müdüründen bilgiler almasının ardından şikayeti bulunan 1 öğrenci ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



Yurt Müdürü Mustafa Balıkkaya, olayın siyasi yönü olmadığını belirterek, ''Kavganın sebebini araştırıyoruz. Yapacağımız araştırma sonucunda olayı savcılığa intikal ettirebiliriz. Kavgada yaralanan öğrenci yok. Durum sakin'' dedi.



