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Yaşam

Üniversite yatırımlarla büyüyor

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz, !Üniversitemiz, kampüs ve tıp fakültesi hatahanesinde sürdürülen inşaatların önemli bölüm&u

05 Ekim 2008 03:00

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (ZKÜ) Rektörü Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz, üniversitenin yapılan yeni yatırımlarla giderek büyüdüğünü söyledi.

Rektör Prof. Dr. Açıkgöz, üniversitelerine yatırımların sürdüğünü, hayırsever Ahmet Erdoğan tarafından da 5 bin 650 metre kare alanda inşa edilecek Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Temeli atılan yüksekokulun yaklaşık 4 milyon YTL'ye mal olacağını belirten Prof. Dr. Açıkgöz, şunları kaydetti:
"Bina, Sağlık Meslek ve Hemşirelik Meslek Yüksekokuluna hizmet edecek şekilde planlandı. Okulun Tıp Fakültesi Hastanesinin yanında yer alacak olmasıyla hemşire, laborant ve teknikerlik öğrencilerimiz hastane ortamında 24 saat çalışarak eğitim olanağı bulacaklar. Ayrıca hastalarımızın tedavilerine yardımcı olma imkanına kavuşacaklar."

Kampüste de 4 katlı ve 3 bin kişi kapasiteli yemekhane ile mutfak bölümünün kaba inşaatının tamamlandığını söyleyen Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz, şöyle devam etti:
"Söz konusu binanın yanında da merkez laboratuvarının yapımı sürüyor. Üniversitemiz, kampüs ve Tıp Fakültesi Hastanesinde sürdürülen inşaatların önemli bölümünün yıl sonunda tamamlanmasıyla daha da büyüyecektir. Bu yılki ödeneğimiz, 25 milyon 690 bin YTL olarak belirlendi."

Prof. Dr. Açıkgöz, Fen Edebiyat Fakültesi binasının da tamamlanma aşamasında olduğunu, maden, inşaat, haritacılık ve turizm bölümlerini Kilimli beldesinde yapımı tamamlanan binalara taşımayı planladıklarını ifade etti. Burada da 300 civarında öğrencinin öğrenim göreceğini belirten Prof. Dr. Açıkgöz, "Bununla ilgili bakanlıktan onay yazısı bekliyoruz. Sadece devletten sağlanan kaynakla değil, döner sermayeden ayırdığımız önemli paylarla çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

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