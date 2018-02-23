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Ekonomi

Üniversite ve reel sektör Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'nde buluşacak

İstanbul, 23 Şubat (DHA) - Gebze Teknik Üniversitesi'nin akademik hayatla reel sektörü bir araya getirmeyi hedeflediği Sanayi ve Teknoloji Zirvesi’nde sanayi-üniversite iş birliğinin önemi vurgulanacak

23 Şubat 2018 14:44

İstanbul, 23 Şubat (DHA) - Gebze Teknik Üniversitesi\'nin akademik hayatla reel sektörü bir araya getirmeyi hedeflediği Sanayi ve Teknoloji Zirvesi’nde sanayi-üniversite iş birliğinin önemi vurgulanacak.
İnsan kaynakları, araştırma geliştirme (AR-GE), yeni teknolojik ve endüstriyel gelişmelerin değerlendirilmesi öneminden yola çıkılarak, Gebze Üniversitesi yerleşkesinde kurulacak olan Hi-Tech Prefabrik Yapı içerisinde 11-14 Nisan tarihleri arasında Sanayi ve Teknoloji Zirvesi düzenlenecek.
Zirve öncesi düzenlenen basın toplantısında, zirvenin akademik hayatla reel sektörü bir araya getirerek, sanayicilerin kalifiye eleman ihtiyaçlarının karşılanmasına destek vermek, sanayicilerin AR-GE çalışmalarını öne çıkarmak ve Türkiye’deki diğer üniversite, sanayi ve STK’lara örnek olmasına öncülük etmesinin altı çizildi.
Zirve öncesi yapılan basın toplantısına katılan Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Haluk Görgün yaptığı konuşmada, “Birçok ilke imza atmış üniversitemizin yüksek deneyim, beceri ve potansiyelinin etkin bir tanıtımının yapılması planlanan zirvede, bir yandan akademik kadro ve öğrenci kaynağının mevcut bilinirliğinin arttırılması amaçlanırken, diğer yandan projelenen ve hayata geçirilen yeniliklerin ilgililere tanıtımı yapılması hedeflenmektedir. Bu sayede öğrencilere daha fazla burs imkanı sağlanacaktır” dedi. (Fotoğraflı)
 

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