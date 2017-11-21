Üniversite vakfından kreşteki şiddet görüntülerine açıklama

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı\'nın anaokulundaki kreşte görevli öğretmenin, uyutmaya çalıştığı çocuklara şiddet uygulayıp, yastık ve emziklerini tuvalet girişine atıp, tekrar çocuklara verdiği görüntülerle ilgili açıklama yapıldı. Vakıf Genel Sekreteri Mahmut İnat, ilgili görevlilerin haklarında işlem yapılmadan kendi istekleri ile işten ayrıldıklarını söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Günay Soluk Anaokulu\'nda geçen nisan ayında, kreş ablası F.K., cep telefonuyla öğretmen K.K.\'nin 4.5 yaşındaki A.Y.\'ye şiddet uyguladığı anları görüntüledi. Görüntülerde, kreş öğretmeni K.K., erkek çocuğu A.Y.\'yi uyuması için yatağına yatırırken, yastığını, battaniyesini ve ağzındaki emziği yatağın yanındaki tuvaletin girişine atıyor. K.K. daha sonra ise çocuğa malzemeleri getirtiyor. K.K. ardından emziği zorla A.Y.\'nin ağzına sokup, başka bir çocuğa da yastıkla vuruyor. Görüntülere tesadüfen ulaşan öğretmen baba D.Y. ile daha önce vakfın okulunda öğretmenlik yapan anne Z.Y., avukatları aracılığıyla okul müdürü, öğretmen K.K. ve kreş ablası F.K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

VAKIF AÇIKLAMA YAPTI

Anaokulunun bağlı olduğu Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı konuyla ilgili açıklama yaptı. Vakıf Genel Sekreteri Mahmut İnat, okul müdürü, öğretmen K.K. ve kreş ablası F.K.\'nin haklarında işlem yapılmadan kendi istekleri ile işten ayrıldıklarını söyledi. Olayın kabul edilemez olduğunu belirten İnat, şöyle dedi:

\"Kesinlikle bir insanın kabul edebileceği, bir vicdanın kabul edebileceği bir hadise değildir. Bu hem şahsımı hem de kurumumuzu hem üzmüştür hem de yıpratmıştır. Olayın meydana geliş tarihi geçen nisan ayının sonu, mayıs ayının başı gibi. Vakıfta da o zaman itibarıyla çalışan anaokulu öğretmeni arkadaşlarımız iki yıllık önlisans mezunu arkadaşlarımız ve liyakat esasına göre göreve gelen yeni yönetim bunun yanlış olduğunu, pedagojik olmadığını ve bu arkadaşların 4 yıllığa evrilmesi gerektiğini belirtmiştir. Belki de bunun duyumunu alan bu arkadaşların da bu işi sabote ettiği de akıllara gelebiliyor. Tabii ki o işin hukuki boyutu. Peki o zaman ne yapıldı? Yasal prosedür tamamlanmadan arkadaşlar istifasını verdi ve ayrıldı. Şimdi pedagojik formasyon esasına göre arkadaşlarımız çalışıyorlar. Burası bir kurum, burada hem de bir vakfın kurumu vakfın esasında da insan vardır, bu kurumda çalışan ve öğrenci olan özellikle öğrenciler başımızın tacıdır, gözümüzün nurudur. Çalışanlarımız da bizim için değerlidir ama bu hadise bizi çok derinden üzmüştür.\" İnat, görüntülerde çocukların emzik ve yastıklarının atıldığı yerin ise tuvalet ve başka bir uyku odasına açılan koridor olduğunu dile getirdi.

Sivas Baro Başkanı ve vakıf avukatı Hakan Bahadır ise söz konusu olaydan sonra ilgili kişilerin haklarında yasal işlemler başlatılmadan işten ayrıldıklarını söyledi. Bahadır, \"Bu görüntüler yaklaşık 8 ay öncesine ait. 8 aydır bu görüntüler ailede. Görüntülerden haberdar olduğu halde o dönem gündeme getirilmemesi manidardır\" dedi. Bahadır, şu iddiada bulundu:

\"Çocuğun annesi kendi isteği ile başka bir ile naklinden dolayı ayrılmak zorunda kalmıştır. Bizden tazminat talep etmiştir. Biz de mevzuata uygun olmadığını, kendisine tazminat ödenemeyeceğini ilettiğimiz için bu yola başvurulmuştur. Haklarında yasal işlem başlatılacaktır.\"

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