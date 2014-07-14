Üniversite tercihleri için ek süre yok

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’den yapılan açıklamaya göre, 7 Temmuz'da başlayan ÖSYS tercih işlemleri, 17 Temmuz saat 23.59'da sona erecek. Tercih süresi uzatılmayacak.

Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işleminin ekrandaki uyarılara göre sonlandırılması gerekiyor.

Adayların tercihlerinin ÖSYM'ye ulaştığından emin olmaları için ekranda "2014-ÖSYS Tercihleriniz ………..' tarihinde başarı ile ÖSYM'ye bildirilmiştir" ifadesini görmeleri gerekiyor.

Adaylar, tercih işlemini tamamladıktan sonra tercih süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmesi ve yazıcıdan tercih listesinin bir dökümünü edinerek saklaması gerekiyor.

Adaylar, tercih bildirim işlemini tamamladıktan sonra tercih süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr adresinden tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Ayrıca, ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda; 106110415 kodlu Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne 701 koşulu getirildi.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifresini özenle korumaları ve tercih rehberi veya tercih robotu gibi sanal sistemler de dahil hiçbir kimseyle veya yazılımla paylaşmamaları gerekiyor. T.C. kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerde adayın kendisi sorumlu olacak.