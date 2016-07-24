Üniversite tercih tarihleri değişti

LYS üniversite tercih tarihleri değiştirildi. YÖK tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 26 Temmuz tarihinde başlayacak olan üniversite tercihlerinin tarihi değiştirildi.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 26 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı duyurulan 2016-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)tercihlerinin 29 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında alınmasına karar verildiği belirtildi.

Kapatılan yükseköğretim kurumları tercih listesinden çıkartılıyor

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre üniversite tercihlerine ilişkin takvimde değişiklik yapıldı. Buna göre, 26 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı duyurulan 2016-ÖSYS tercihleri 29 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Öte yandan, YÖK yetkilileri, Resmi Gazete'de yayımlanan Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan 15 yükseköğretim kurumuna ait bilgilerin tercih kılavuzundan çıkarılacağını belirtti.