-ÜNİVERSİTE TERCİH SÜRESİ 25 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 23.07.2011 - LYS'yi kazanan adayların tercih formu teslim süresi 25 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. LYS'de başarılı olan adaylar, okumak istedikleri üniversiteleri belirleyerek, tercih formlarını 5 Ağustos'a kadar ÖSYM'ye teslim edecek. Adaylar tercihlerini ''2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu''ndaki bilgilere göre yapacak. ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinde yayımlanan kılavuzun satışı yapılmayacak. Adaylar tercih çalışmalarında destek almak için ÖSYM'nin web sitesinden yararlanabilecek. Adaylar tercihlerini başvuru merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM'ye gönderebilecek. İnternet kullanımında deneyimli olmayan ya da yanlış yapmaktan çekinen adayların başvuru merkezlerini kullanmaları öneriliyor. Tercih işlemleri için bankaya herhangi bir ücret yatırılmayacak. ÖSYM'ye tercih gönderme süresi uzatılmayacak. Adayların sınav sonuçlarını öğrendikten sonra tercih edecekleri yükseköğretim programlarını belirleyerek, tercihlerini başvuru merkezi aracılığıyla göndereceklerse verilen süre içinde başvuru merkezlerine gitmeleri; internet üzerinden bireysel olarak göndereceklerse ''Tercihleriniz sistem tarafından başarıyla kabul edilmiştir'' uyarısını ekranda görmeleri ve yazıcıdan tercih listesinin bir örneğini almaları gerekiyor. Başvurularını internetten yapmak istemeyen adaylar, doldurdukları Tercih Formu ve nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte istedikleri bir başvuru merkezine tercih için başvuracak. -KONTENJAN 759 BİN 638- Sınavda 180 ve üzeri puan alan tüm adaylar kılavuzda Tablo-4'de yer alan lisans programlarını tercih edebilecek. Bu tabloda yer alan açıköğretim programları (İngilizce öğretmenliği programı hariç) ise en az 140 puan alınması koşuluyla tercih edilebilecek. Tablo-3A'daki merkezi yerleştirme ile öğrenci alan yükseköğretim önlisans programlarına yerleştirme yapılırken önce kendi alanlarında sınavsız geçiş hakkına sahip olan meslek lisesi mezunu adaylar yerleştirilecek. Bu programların kontenjanları sınavsız geçiş ile dolmaması durumunda ilgili puan türünde en az 140 YGS puanı alan genel lise ve alanları dışında tercih yapan meslek lisesi mezunları yerleştirme işlemine alınacak. Tablo-3B'deki YGS sonucuna göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alan yükseköğretim önlisans programlarını, hem genel lise hem de meslek lisesi mezunlarından 2011-YGS'de ilgili puan türünde 140 ve üzeri YGS puanı almış adaylar tercihte bulunabilecek. LYS yerleştirme sonuçlarına üniversitelere toplam 759 bin 638 aday yerleştirilecek. Devlet üniversitelerinin ön lisans programlarına 276 bin 167, lisans programlarına 363 bin 952; vakıf üniversitelerinin ön lisans programlarına 25 bin 932, lisans programlarına 51 bin 66; KKTC üniversitelerinin ön lisans programlarına 1699, lisans programlarına 14 bin 696; yurtdışındaki üniversitelerin ön lisans programlarına 150, lisans programlarına 2 bin 54 öğrenci kayıt yaptırabilecek.