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Eğitim

Üniversite tercih başvuruları sona eriyor

Tercih süresinin uzatılmayacağı duyuruldu

02 Ağustos 2016 22:02

Adayların 29 Temmuz'da başlayan ÖSYS tercih işlemleri, yarın saat 23.59'da tamamlanacak. 2016-ÖSYS tercih süresi uzatılmayacak.

LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından, adayların üniversite tercihlerini yaparken inceleyeceği ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden yayınlandı.

Adaylar, kılavuzda yer alan kurallara göre tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapacak.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi gerçekleştirilmeyecek. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

Adayların, kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle koruması ve kimseyle paylaşmaması gerekiyor.

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