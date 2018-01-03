Üniversite taksidini yatıramayan öğrenciye not bildirimi yok!

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, okul taksidini zamanında yatırmayan öğrencilerin sınav sonuçlarının açıklandığı öğrenci bilgi sistemini erişime kapattı.

Öğrenci bilgi sistemi, kampus.yeniyuzyil.edu.tr'ye giren öğrencilerin güz dönemi final notları açıklanmaya başladı.

WhatsApp'dan paylaşılınca anladı

Okul taksitlerini yatırmayan/yatıramayan öğrenciler notlarına ulaşamadı. Bir öğrenci okul taksitini geciktirdiği için sistemin kapandığını arkadaşlarının aynı dersten aldığı notları, WhatsApp grubundan paylaşınca anladı.

Taksitini yatıramayan öğrenci, bilgi sistemine girdiğinde, "Lütfen kayıt yenileme işlemleri için Öğrenci Muhasebe Departmanı ile iletişime geçiniz" uyarısıyla karşılaştı.

Sistemde ayrıca üniversitenin 2017-2018 sezonu ödeme koşulları ekranı için link de yer aldı.

"Toplumdan aldığını topluma geri verme amacındadır..."

Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin 'hakkımızda' kısmında, "Toplumdan aldığını topluma geri verme amacındadır" ifadesi de kullanılarak şu sözler yer alıyor:

"İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi; bilgili, çağdaş, donanımlı, deneyimli, topluma yararlı, araştırmacı mezunlar yetiştirme amacıyla yola çıkmıştır. Toplumdan aldığını topluma geri verme amacındadır. 'Gelişimin önünde durulamayacağı' anlayışıyla sürekli ilerlemeyi hedefleyen üniversitemiz, bir mükemmeliyet merkezi olma amacını taşımaktadır. Bu Üniversite Bakış Açısı’nda da kendisini göstermektedir."

Taksidini yatıran öğrencinin sayfası:

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Taksidini yatıramayan öğrencinin karşılaştığı ekran: