Üniversite sınavındaki '15 dakika kuralı' kaldırıldı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, üniversite sınavına girecek olan 1 milyonu aşkın öğrenciyi ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Geçen yıl öğrencilerin mağdur olmasına neden olan '15 dakika kuralı' kaldırdıklarını belirten Özer, sınav ücretlerinin de düştüğünü açıkladı. Özer, sınav süresinde yapılan değişiklikle ilgili "Bu yıl sınavların süresi geçen yıl YGS’deki süreden fazla olacak. Birinci sınav 100 dakika civarında, ikinci sınav ise 160-200 dakika arasında olacak, 180 dakika da olabilir" dedi.

Hürriyet'ten Nuran Çakmakcı'ya konuşan Mahmut Özer'in açıklamaları şöyle:

Üniversite sınavıne girecek 1 milyonu aşkın adayın merak ettiği soruları yanıtlayan Prof. Dr. Mahmut Özer, geçtiğimiz yıl çok sayıda öğrencinin mağdur olmasına yol açan 15 dakika kuralının bu yıldan itibaren kalktığını açıkladı. Sınav başvurularının martta, sınavın ise haziranda Ramazan Bayramı’ndan sonra yapılacağını söyledi. Adayların en çok merak ettiği konulardan, sınav süresinin uzadığını anlatan Prof. Dr. Özer, ‘Yeni sistemde öğrencinin konforunu düşündük. Adayların en çok şikâyetçi olduğu giriş ücreti ve süresi ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Soru sayısı azaldığı için ölçme kabiliyetine sağlıklı olarak odaklanacağız. Müfredattan sorular soracağız” dedi.

Prof. Dr. Özer’in açıklamaları şöyle:

15 dakika kuralı kalktı. Adaylarımız 10.00’dan itibaren sınava giremeyecek. Yani 09.45 kuralını uygulamayacağız. Geçmiş yıllarda olduğu gibi sınava başlama saati 10.00, bu saatten sonra gelenler alınmayacak.

Sınav ücreti düştü

Sınav ücreti daha önce 160 lira civarındaydı. Biz iki sınav için 120 lira almayı planlıyoruz. YGS’de 60 lira, LYS’nin her biri 40 lira idi. Bir öğrencinin cebinden yaklaşık 160 lira çıkıyordu. Şimdi daha az çıkacak.

Sınav süresi uzadı

Sınavın usul ve esaslarını YÖK belirler. En kısa zamanda ayrıntılı açıklama yapılacak. Bu yıl sınavların süresi geçen yıl YGS’deki süreden fazla olacak. Birinci sınav 100 dakika civarında, ikinci sınav ise 160-200 dakika arasında olacak, 180 dakika da olabilir.

Başvurular Mart'ta

Sınav için mart ayında başvuruları alacağız. Ramazan Bayramı sonrasında sınavı yapmayı planlıyoruz.

Açık uçlu sorular sadece ilk sınavda

İkinci oturumda açık uçlu soru olmaması için çalışıyoruz. Belki ilk sınavda Türkçe ve matematikte birer tane açık uçlu soru olabilir.