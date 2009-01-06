Üniversite sınavında başarı, Anadolu’ya yayılıyor

ÖSYM’nin hazırladığı kitapçığa göre, 2008’de başarı, Anadolu’daki okullara yayıldı.



Milliyet gazetesi yaptırdığı bir analizle, 2008 üniversite sınavlarında Anadolu liselerinin durumunu ortaya koydu. Sonuçlar, bazı Anadolu liselerindeki gerilemeyi gösterdi. Ankara, İstanbul gibi büyük illerdeki bazı liseler de başarısızlıkta Doğu illerindeki liselerle yarıştı.

Tüm okulların üniversite başarılarını ortaya koyan, ÖSYM’nin hazırladığı ‘Ortaöğretim Kurumlarına Göre 2008 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Sonuçları’ kitapçığına göre, 2008’de başarı Anadolu’daki okullara yayıldı. Özellikle kolejler arasındaki en başarılı okullar, İstanbul dışındaki bazı illerden de çıktı.



Uğur Dershaneleri ÖSS Koordinatörü Turgay Polat’ın yaptığı analize göre, Anadolu liselerinde İstanbul Lisesi SÖZ-2, SAY-2 ve EA-2 alanlarında liderliği hiçbir okula bırakmazken, özel okullarda Robert Kolej’in ağırlığı görüldü.



Robert Lisesi, SÖZ-2 ve EA-2 alanlarında birinci, SAY-2 alanında ikinci oldu.



Anadolu liselerinde gerileme



2008 üniversite sınav sonuçları, hazırlık için yüksek paralar ödenen Anadolu liselerindeki gerilemeyi de ortaya koydu. Anadolu liseleri, kitlesel anlamda başarılarını devam ettirseler de, bazı okulların başarı oranları yüzde 9’lara kadar indi.



Erzurum Aşkale Anadolu Lisesi’nin 35 öğrencisinden sadece 4’ü dört yıllık lisans programlarına yerleşti. Horasan Anadolu Lisesi’nin 4 yıllık programlara öğrenci kazandırma oranı yüzde 9’da kaldı.



4 yıllık lisans programına öğrenci göndermede bazı liselerin durumu da şöyle: Hınıs Anadolu Lisesi yüzde 17, Hakkari Anadolu Lisesi yüzde 19, Diyarbakır Bismil Anadolu Lisesi yüzde 14, Kayseri Bünyan Anadolu Lisesi yüzde 21.



Ankara ve İstanbul’da sıfır çekenler



Ankara, İstanbul gibi büyük illerdeki bazı liseler de, başarısızlıkta Doğu illerindeki liselerle yarıştı. İstanbul Beykoz Paşabahçe Ferit İnal Lisesi’nden sınava giren 11, Bahçelievler Kocasinan Lisesi’nden 13, Fazıl Kısakürek Lisesi’nden 12, Fatih Kocamustafapaşa Lisesi’nden 7, Fatih Vatan Lisesi’nden 9, Mehmet Akif Ersoy Lisesi’nden 12 ve Nuri Cıngıllıoğlu Lisesi’nden 14 öğrenciden hiçbiri 4 yıllık lisans programına yerleşemedi.



Ankara’da Keçiören İncirli Lisesi’nden 12, Mamak Tuzluçayır Lisesi’nden 9, Yenimahalle Mehmet Akif Ersoy Lisesi’nden 21 ve Etimesgut Lisesi’nden 13 öğrenci de aynı şekilde 4 yıllık bir fakülteye giremedi.



İzmir Çiğli A. Adnan Saygun Lisesi’nin 11 öğrencisi arasından da 4 yıllık fakültelere giren olmadı.



