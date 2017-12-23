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Yaşam

Üniversite sınavına hazırlanan genç, anne ve babasını vurduktan sonra intihar etti!

Uşak'ta yaşanan olayda baba Murat Metin, anne Nadire Metin ve oğulları Fatih Alim Metin'in yaşamını yitirdiği belirlendi

23 Aralık 2017 05:16

Uşak'ta üniversite sınavlarına hazırlanan bir genç, annesi ve babasını öldürdükten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Uşak Bilim Sanat Merkezi'nde öğretmen olarak çalışan Murat Metin’in (52) okula gelmemesi üzerine meraklanan  ve kendisine ulaşamayan mesai arkadaşları, durumu polis ekiplerine haber verdi. 

Çilingir yardımıyla Metin'in Kemal Öz Mahallesi'ndeki evine giren ekipler, Murat, eşi Nadire (49) ile oğlu Fatih Alim Metin'in (18) tüfekle vurulmuş halde buldu. 

Ekipler, Fatih Alim Metin'in, öğretmen babası ve emekli öğretmen annesini öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi. 

Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. 

Cesetlerin incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

 

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