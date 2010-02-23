Üniversite sınavına girecek öğrencilere izin kolaylığı

T24-

Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, konuya ilişkin genelge yayımladı.



Genelgede, "Bu öğrenim yılına mahsus olarak, velilerin okul müdürlüğüne yazılı olarak başvurması halinde, beyan edeceği sürenin özürlü devamsızlıktan sayılması, öğrenci ve velilerine moral kazandıracaktır" denildi.



Bakanlık, uygulamayla öğrencilerin sınava daha rahat hazırlanmalarını ve sahte sağlık raporu almalarını önlemeyi amaçlıyor.