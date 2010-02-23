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Yaşam

Üniversite sınavına girecek öğrencilere izin kolaylığı

Lise son sınıf öğrencileri, sağlık raporu almak yerine velilerinin yazılı talebi doğrultusunda 25 güne kadar izin alabilecek.

23 Şubat 2010 02:00

T24- Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Geçiş Sınavı'na hazırlanan öğrencilere 'izin' kolaylığı sağlayacak. Lise son sınıf öğrencileri, sağlık raporu almak yerine velilerinin yazılı talebi doğrultusunda 25 güne kadar izin alabilecek.

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, konuya ilişkin genelge yayımladı.

Genelgede, "Bu öğrenim yılına mahsus olarak, velilerin okul müdürlüğüne yazılı olarak başvurması halinde, beyan edeceği sürenin özürlü devamsızlıktan sayılması, öğrenci ve velilerine moral kazandıracaktır" denildi.

Bakanlık, uygulamayla öğrencilerin sınava daha rahat hazırlanmalarını ve sahte sağlık raporu almalarını önlemeyi amaçlıyor.

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