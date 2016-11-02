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Eğitim

Üniversite sınavı yılda birkaç kez yapılacak

Yeni düzenlemeyle okul öncesi eğitim zorunlu hale getirilecek

02 Kasım 2016 10:36

Üniversite sınavının yılda birkaç kez yapılması için çalışma başlatıldı. Öğrenciler, en yüksek puan aldığı sınavla ilgili yerleştirme talep edebilecek.

Bakanlar Kurulu’nun 30 Ekim Pazar günü Resmi Gazete’de yayımlanan ‘2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı Eki’nde, eğitimin yeni yol haritası çizildi.

Planlamaya göre, öğrencilerin üzerindeki sınav baskısını azaltmak için, yükseköğretime geçiş sınavlarının yılda birden fazla yapılabilmesi için gerekli teknik altyapı çalışmaları tamamlanacak. Böylece, yılda birkaç kez üniversite sınavı yapılabilecek. Öğrenciler, bu sınavlardan hangisinde en yüksek puanı aldıysa, ona göre bir yüksek öğretim kurumuna yerleştirilebilecek.

Eğitimle ilgili alınan diğer bazı kararlar ise şöyle:

 

Zorunlu okul öncesi

 

Okul öncesi eğitim zorunlu hale getirilerek, okulların sayısı artırılacak. 36-60 ve ilkokula kayıt olmamış 60-72 aylık çocukların okul öncesi eğitime kazandırılması için çocuk başına doğrudan destek ve çeşitli bağış kampanyaları ile bölgeler arasındaki farklar da dikkate alınarak gerekli fiziki altyapı kurulacak.

Öğrenci İzleme Modülüyle temel eğitim öğrencilerinin eğitime devam durumları izlenecek.

 

Tekli eğitime geçiş

 

Her eğitim kademesinde tekli eğitime geçilmesine yönelik çalışmalara başlanacak.

En az bir yabancı dili öğretmek için eğitim yöntemleri geliştirilerek, müfredatta gerekli düzenlemeler yapılacak. Bu kapsamda ortaokula geçişte 1 yıl, hazırlık sınıfı olarak okutulacak.

Öğretmen yetiştiren fakülteler ile okullar arasındaki etkileşim güçlendirilecek.

 

Yüksek öğretim kanun taslağı

 

Özerkliği ve kaliteyi odağına alan bir yükseköğretim kanun taslağı hazırlanacak. Üniversite yönetimi, özerklik ve hesap verilebilirlik temelinde yeniden örgütlendirilecek.

Yeni kurulan üniversitelerde öğretim üyesi açığının yarattığı olumsuzlukları gidermek amacıyla uzaktan eğitim imkânları da kullanılarak gelişmiş üniversitelerin öğretim elemanı ve altyapısından yararlanılacak.

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