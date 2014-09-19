Üniversite sınavı kaldırılıyor, yerine TEOG benzeri sistem geliyor

Milyonlarca gencin geleceğini tek sınava bağlayan uygulama 2016'dan itibaren bitiyor. Yeni sistemle LYS ve YGS kaldırılacak. Öğrenci, lise sınavlarında aldığı not ve ilgi alanına göre istediği üniversiteye başvuracak.

Akşam'dan Hakkı Kurban'ın haberine göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na, Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) verilen brifingde de aktarılan projeye göre, liseye geçişte uygulanan 'TEOG'a benzer sistem, üniversiteye girişte devreye sokulacak.

Şuranın da gündeminde

Öğrencinin lise boyunca performans ve notları belirleyici olacak. Atılacak adımlar, aralıktaki Milli Eğitim Şurası'nda da masaya gelecek. İşte 2015'teki dershane dönüşümüne paralel olarak devreye sokulacak uygulama:

-Dershanelerin özel okula ya da etüt merkezine dönüşmesi sürecinde, devlet okullarındaki ücretsiz kurslar artırılacak. Bunları farklı öğretmenlerin vermesi sağlanacak.

TEOG benzeri uygulama

'Orta Öğretimden Yüksek Öğretime Geçiş Sistemi' de değişecek. Üniversiteye girişte LYS ve YGS olmayacak. 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren, yeni sistem hayata geçecek.

- Tıpkı TEOG'da olduğu gibi, lise döneminde birkaç kez temel derslerden oluşan merkezi sınavlar yapılacak. MEB'nin gerçekleştireceği bu sınavlar, üniversiteye geçişte belli yüzdelerle ağırlık taşıyacak.

- Ders notlarının yanı sıra öğrencinin sanat, spor ve boş zaman etkinliklerinden oluşan ders dışı uğraşları puanlandırılacak. Böylece öğrencinin düzeyi ve ilgi alanı şekillenmiş olacak.

- Bu ölçümler yapılırken, teknolojiden en üst düzeyde yararlanılacak. Tablet bilgisayarlarla dersler, interaktif uygulamalar öngörülüyor. İstanbul 'daki ve Hakkari'deki öğrenci aynı sunumu görecek.

Performansa bakılacak

Öğrenci, lise sonrasında ilgi alanı ve yeteneklerine göre, üniversiteye başvuruda bulunacak. Üniversiteler de, öğrencinin performansına bakarak karar verecek.

- Her ilde üniversite kurulduğundan, öğrencilerin bulundukları yerlerdeki fakültelere başvurması mümkün olacak.

Mesleki eğitim de dönüşüyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sunulan brifinge göre, mesleki ve teknik eğitim de dönüşüme tabi tutulacak ve üniversiteye olan bağımlılık azaltılacak. İşadamları ve işveren kuruluşları, Milli Eğitim Bakanlığı'yla birlikte mesleki eğitimin bizzat içinde olacak. Bu liselerde okuyanlar, ilgili sektörlerle iç içe eğitim alacak. Böylece, lise sonrası 'ara eleman' olarak işe başlama garantisi ortaya çıkacak.

YÖK yasası da değişiyor

Hükümet, bu süreçte Yükseköğretim Kurulu Yasası'nı da değiştirecek. Uzun süredir tartışılan ve MEB tarafından Başbakanlık'a gönderilen düzenleme üzerinde son rötuş yapılacak. Yeni yasama yılında düzenlemenin Meclis'e sunulması planlanıyor. 177 üniversite 3 kategoriye Yeni sistemle, 104'ü devlet, 73'ü vakıf olmak üzere 177 üniversite üç kategoriye ayrılacak. Öğrenciler, başarı düzeyi ve puanlarına göre ilgili kategorideki fakültelere başvurularını yapabilecek.