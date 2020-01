ODTÜ, Bilkent ve Boğaziçi Üniversitesi dünyanın en iyi üniversiteleri arasında

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde “Derse girseniz ne olur girmeseniz ne olur. Sizin öğrettikleriniz anca bunlar gibi olur” dediği Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Dünya Üniversiteleri Sıralamasında 401-410 bandında yer aldı.

Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda Türkiye’den ODTÜ, Bilkent ve Boğaziçi Üniversiteleri ilk 400’de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde ODTÜ için söylediği sert sözler büyük tepki almıştı. Erdoğan'ın akademisyenlerini ve öğrencilerini aşağıladığı ODTÜ, Dünya'da sayılı üniversiteler arasındaki yerini aldı.

Dünyaca tanınan İngiliz eğitim danışmanlığı firması Quacquarelli Symonds (QS) 2014-2015 Dünya Üniversiteleri Sıralaması açıklandı. Türkiye’den Bilkent ve Boğaziçi Üniversiteleri ilk 400’de yer aldı.

Üst sıralara tırmandılar

Geçen yılki değerlendirmede Bilkent Üniversitesi 431-440 bandında, Boğaziçi Üniversitesi ise 461-470 bandında bulunuyordu. Her iki üniversite de QS’in 2014-2015 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda 399’uncu sırada yer aldı.

İlk 10'da Amerikan ve İngiliz üniversiteleri

Sıralamada ilk 10’a ise Amerikan ve İngiliz üniversiteleri girdi. Yapılan değerlendirmede ilk 10’da sırasıyla MIT (Massachusetts Institute of Technology) , University of Cambridge, Imperial College London, Harvard University, University of Oxford, UCL (University College London), Stanford University, Caltech (California Institute of Technology), Princeton University, Yale University yer aldı.

Değerlendirmeye giren diğer Türk Üniversiteleri sıralamaları da şöyle:

401 - 410 bandında ODTÜ,

461 - 470 bandında Koç Üniversitesi,

471 - 480 bandında Sabancı Üniversitesi,

501 - 550 bandında İstanbul Teknik Üniversitesi,

601 - 650 bandında Hacettepe ve İstanbul Üniversiteleri,

701+ bandında Çukurova Üniversitesi.

Erdoğan ODTÜ için ne demişti?

2012 yılında Göktürk-2 uydusunun uzaya gönderilmesi töreni sırasında ODTÜ Kampüsü’nde meydana gelen olaylar yaşanmış, olayları değerlendirirken polisin arkasında duran Erdoğan, üniversite yönetimine ve eylem yapan öğrencilere yüklenmişti. Erdoğan, “Derse girseniz ne olur girmeseniz ne olur. Sizin öğrettikleriniz anca bunlar gibi olur” demişti.

Erdoğan şunları söylemişti:

“Ben bu üniversitenin yönetimini anlayabilmiş değilim, bunlar samimi değiller. Yine aynı şekilde bir toplantı sırasında, öğrenciler toplantı mahaline gelerek taşlamaya başladılar. Bu son olay ise bunun çok çok ötesinde. Polis oraya neden geldi? Kampüse sırt çantalarında bulunan molotoflarla gelen kişiler, eylem sırasında bunları yaktılar ve bunun üzerine polis destek istedi.

Siz nasıl bir üniversitesiniz? Sizin yetiştirdiğimiz öğrenciler bunlarsa Türkiye batmıştır. Bu öğrenciler uydumuz fırlatılırken gururlanacağı yerde lastik yakıp eylem yapıyor. Sonda neymiş ODTÜ’de öğretim görevlileri protesto için derse girmiyormuş. Sonra neymiş protesto için derse girmiyorlarmış. Girseniz ne olur girmeseniz ne olur. Zaten sizin öğrettikleriniz anca bunlar gibi olur.”