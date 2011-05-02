-ÜNİVERSİTE SERVİSİNE MOLOTOFLU SALDIRI DİYARBAKIR (A.A) - 02.05.2011 -Diyarbakır'da, maskeli kişilerin, durdurdukları Dicle Üniversitesi personelini taşıyan otobüsün ön camına ve içine attıkları molotofkokteyllerinin çıkardığı yangın, sürücü ve yolcular tarafından söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Sur ilçesindeki Fiskaya virajında maskeli biri kadın 4 kişi ellerindeki molotofkokteyllerini göstererek Dicle Üniversitesi yerleşkesinden kent merkezine gelen Temür Mutlu'nun kullandığı 21 DL 692 otobüsü durdurdu. Sürücünün kapıyı açmaması üzerine otobüsün ön camına bir molotofkokteyli atan şahıslar, aracın ön kapısını açıldıktan sonra bir molotofkokteylini de içeri atarak kaçtı. Sürücünün arka kapıyı açması üzerine yolcular araçtan çıkarken, çıkan yangın sürücü Mutlu ve yolcular tarafından söndürüldü. Polis ekipleri 4 saldırganın yakalanması için bölgede operasyon başlatırken, Diyarbakır Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam da olay yerine gelerek, incelemede bulundu. -''YALVARDIM AMA YİNE DE ATTILAR''- Sürücü Mutlu AA muhabirine, nöbeti sona eren üniversite çalışanlarını yerleşkeden alıp kente götürdüğünü belirterek, şunları anlattı: ''Fiskaya rampasında 4 kişi aracın önüne çıkarak, durdurdu. Ellerinde molotofkokteylleri vardı. Aracın kapısını açmamı istediler ama açmadım. (Bu araç halka hizmet ediyor, yalvarıyorum atmayın dedim.) Fakat önce bir tane aracın ön camına molotofkokteyli attılar. Bunun üzerine korkup kapıyı açtım. Kapıyı açar açmaz bir tane de içeri atıp, kaçtılar. Arkaya kapıyı açarak yolcuların inmesini sağladım. Ardından yangın söndürme tüpüyle yangını söndürdüm. Çıkan yangında elbisem yandı.'' -''AÇIKÇA ŞOFÖRÜ YAKMAK İSTEMİŞLER''- Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam, gazetecilere yaptığı açıklamada, nöbeti sona eren personeli şehir merkezine getiren aracın saldırıya maruz kaldığını belirterek, şöyle konuştu: ''Burası konum olarak da çok müsait bir yer. Araçlar inerken de, çıkarken de yavaşlıyor. Bu nedenle eylemlere çok müsait. Biz de burayla ile ilgili çalışıyoruz. İnşallah saldırganları bulacağız. Açıkça şoförü yakmak istemişler. Bir önceki saldırıda buradaki halk otobüsü şoförünün ayağından yukarısı yandı. Direkt insana kast ediliyor. Buradaki güvenlik önlemleri ile ilgili çalışıyoruz.''