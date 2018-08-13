“Üniversite-sanayi işbirliğinde yeni bir alan açılıyor”

İSTANBUL, (DHA)- Sivil toplum kuruluşu Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) ile İstanbul Esenyurt Üniversitesi iş birliği için bir araya geldi.

DESMUD Genel Merkezinde yapılan toplantıya, derneğin yönetim kurulu üyeleri ile üniversitenin genel sekreteri Dr. Erdal Dursun katıldı. Özellikle un üretimi yapan değirmen makinalarındaki teknolojik dönüşüm sonrasında ihtiyaç duyulan kalifiye ara eleman ihtiyacının masaya yatırıldığı görüşmelerde, sektöre yönelik bir eğitim merkezi ihtiyacı olduğuna vurgu yapıldı. Otomasyon sistemlerinin hızla geliştiği sektörde, eğitim programlarının dışa bağımlı olduğuna ve ulusal düzeyde ara ve üst düzey eleman kalifikasyonunun sağlanacağı mesleki gelişim programlarına yönelik gereksinime dikkat çekildi. Üniversite tarafından DESMÜD ile yürütülecek eğitim projelerine destek verileceği, üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde yer alan eğitmenlerle uluslararası düzeyde bir meslek edindirme eğitim programının hayata geçirilebileceği bildirildi.

(FOTOĞRAF)