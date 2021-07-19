Üniversite rektörlüğü, akademik ve idari personelini Binali Yıldırım ile bayramlaşmaya çağırdı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, akademik ve idari personeline gönderdiği mesajda Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte bayramın birinci günü Erzincan'a gidecek olan Binali Yıldırım'ın havalimanında karşılanması istendi.

Kurban bayramının birinci günü memleketi Erzincan’a gelecek olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu için akademik ve idari personele, ”bayramlaşma” düzenlenecek denilerek “karşılamaya gelin” mesajı gönderildi.

Sözcü'nün haberine göre, Prof.Dr. Akın Levent’in rektörlüğünü yaptığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, akademik ve idari personeline gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’nun katılımları ile Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda yapılacak isim değişikliği töreni münasebeti ile Kurban Bayramı’nın ilk günü olan, 20 Temmuz 2021 Salı günü saat 18:00’de havalimanında bayramlaşma merasimi düzenlenecektir. Tüm akademik ve idari personelin katılması rica olunur."