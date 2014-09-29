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Karısını öldürüp, intihar etti

Ankara'da bir kişi, kendisini aldattığından şüphelendiği karısını Türkiye Odalar Borsalar Birliği Üniversitesi'nin girişinde öldürdükten sonra intihar etti

29 Eylül 2014 22:13

Ankara Ticaret Odasında (ATO) temizlik görevlisi olarak çalışan Ömer Sarı, TOBB Üniversitesi'nde aynı işi yapan karısı Yazgülü Sarı'yı TOBB Üniversitesi'nin Söğütözü Caddesi'ndeki servis girişine geldikleri sırada eşine bir el ateş ederek öldürdü. Aynı silahla başına ateş eden Ömer Sarı intihar etti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis sevk edilirken, 3 kovan bulan polis, araçta Ömer Sarı'nın yazdığı bir mektupla Yazgülü Sarı'ya ait cep telefonu görüşmelerini içeren ayrıntılı dökümü buldu.

Ömer Sarı'nın mektupta, "Kimsenin suçu olmadığını, eşini kendisini aldattığı için vurduğunu" yazdığı öğrenildi. İnceleme sırasında, silahın halen Ömer Sarı'nın elinde bulunduğu öğrenildi.

Polis, üniversiteye ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Üniversitenin girişi kapatıldı ve öğrenciler diğer kapılardan okula alındı.

Olay yerinin etrafını kapatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Olay Yeri Büro Amirliği ekiplerinin incelemesi sürüyor.

 

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