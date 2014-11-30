Üniversite okutmanı eşe 'Senegalli öğrencisiyle aldattı' suçlaması

Adana'da sigorta şirketi sahibi 38 yaşındaki C.B., Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi eşi 2 çocuğunun annesi 37 yaşındaki E.B.'nin, kendisini 20 yaşındaki Senegal uyruklu öğrencisiyle aldattığı iddiasıyla boşanma davası açtı.

Bekir Karakoca ve Salih Üçtepe’nin DHA’da yer alan haberine göre, evlililiklerinde bir sorun olmamasına karşın, geçen yıl eşinin boşanmak istemesine bir anlam veremeyen C.B. araştırma yapmaya başladı. Eşinin maillerini kontrol ettiğinde evlerine ders çalışmaya gelen Senegal uyruklu 20 yaşındaki H.C. ile birbirlerine aşk mesajlarını görünce şok oldu. Eşi ile öğrencisi arasındaki ilişkinin platonik olduğunu düşünüp, 2 çocuklarının hatırı için evliliğini kurtarmaya çalıştı. Ancak C.B. gittiği üniversitede, iddiaya göre eşinin sevgilisi olduğu ileri sürülen H.C.'nin, bazı arkadaşları tarafından cinsel içerikli görüntü ve fotoğraflarını internete sızdırma bahanesiyle tehdit edildiğini duydu. C.B. bu gelişme üzerine tekrar görüştüğü eşinin Senegalli öğrenci ile aşk yaşadığını itiraf etmesi üzerine boşanma davası açtı. Ayrıca ÇÜ Rektörlüğü'ne de öğretmen- öğrenci ilişkisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Üniversitedeki odasında ve tuvaletlerde ilişki iddiası

Ç.B. dilekçesinde, eşi E.B.'nin üniversite binası içerisinde yer alan odasında ve tuvaletlerde öğrencisi H.C. ile cinsel ilişkiye girdiklerini ileri sürdü. C.B., eşinin ilişki yaşadığını iddia ettiği yabancı öğrenci ile eşinin babası M.S.B. tarafından da ölümle tehdit edildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Eşi de boşanma davası açtı

İhanetle suçlanan E.B. de eşi C.B.'ye boşanma davası açtı. E.B. ayrıca, eşinin görev yaptığı üniversiteye gelerek kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu iddiaları kabul etmeyen C.B., üniversiteye şikayet dilekçesi vermek için gittiğini, eşi ile karşılaşmadığını, şiddet uygulamadığını savundu. Çiftin boşanma davası önümüzdeki günlerde görülecek.