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Üniversite öğrencisinin intiharı güvenlik kamerasında

Davut CAN /İZMİR,(DHA) - İZMİR'in Menemen ilçesinde, üniversite öğrencisi Doğancan Atik'in İZBAN treninin önüne atlayıp, intihar ettiği anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

09 Aralık 2017 05:43

Davut CAN /İZMİR,(DHA) - İZMİR\'in Menemen ilçesinde, üniversite öğrencisi Doğancan Atik\'in İZBAN treninin önüne atlayıp, intihar ettiği anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, geçen 23 Kasım\'da, 29 Ekim Mahallesi\'ndeki Egekent 2 İZBAN durağında meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat Mühedisliği Bölümü öğrencisi 24 yaşındaki Doğancan Atik, Aliağa-Cumaovası seferini yapan İZBAN treninin önüne atladı. Trenin çarptığı Atik, olay yerinde yaşamını yitirdi. Doğancan Atik\'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.
Atik\'in intihar anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Atik\'in durağa yaklaşan trenin önüne bıraktığı görülüyor.
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