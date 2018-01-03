Üniversite öğrencisine tecavüz edip parasını gasp eden saldırganın cezası belli oldu

İstanbul Sarıyer’de 26 Ağustos 2017’de Kırgız üniversite öğrencisine tecavüz edip parasını aldığı gerekçesi ile yargılanan 27 yaşındaki garson Fatih Yılmaz, “cinsel saldırı” ve “yağma” suçlarından toplam 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti takdir indirimi uygulamadı.

Ayşegül Usta’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fatih Yılmaz getirildi. Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, olaya ilişkin kamera görüntüleri, soruşturma aşamasında sıcağı sıcağına alınan beyanında sanığın suçunu itiraf etmesi, mağdurenin ısrarlı ve gerçekçi beyanı, sanığı teşhis etmesi, Adli Tıp raporunun ile dosya kapsamında Yılmaz’ın suçu işlediğinin anlaşıldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Beraatını istedi

Savcının mütalaasını kabul etmediğini belirten Fatih Yılmaz, “Bu suçları işlemedim. Beraatıma ve tahliyeme karar verilsin” dedi.

Fatih Yılmaz’ı, 'cinsel saldırı' suçundan 18 yıl, 'yağma' suçundan 12 yıl olmak üzere toplam 30 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, geçmişi, sabıka kaydına yansıyan suça meyilli kişiliği, pişmanlık göstermemesi, duruşmada gözlemlenen tutum ve davranışlarını dikkate alarak bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadığı gerekçesiyle takdir indirimi uygulamadı.

Soruşturma aşamasında suçunu kabul etmişti

Kırgız asıllı 22 yaşındaki E. A., 26 Ağustos'ta kaldığı yurttan arkadaşının evine gitmek üzere yola çıktı. Mecidiyeköy'den metroya binen genç kız, İTÜ Ayazağa durağında indi. Genç kızı takip eden Fatih Yılmaz önünü kesti. "Sessiz ol, öldürürüm seni" diyerek boğazını sıktığı genç kızı yere iten Yılmaz, şiddet ve tehditle üniversite öğrencisine tecavüz etti. Genç kızın çantasını karıştıran ve parasını alan Yılmaz hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı', 'gece vakti yağma' suçlarından dava açıldı.

Nöbetçi hakimlikte verdiği ifadesinde, olayı anlatan Yılmaz, Kırgız öğrenciye tecavüz ettiğini kabul etmişti.

Yılmaz, ifadesinde tecavüzün ardından genç kızın çantasındaki 60 TL’yi de aldığını söylemişti.